Time do Figueirense muda 40% em relação ao Catarinense 2025 Técnico Thiago Carvalho conta com novas peças no elenco e passa a desenhar um novo Figueirense para a Série C ND Mais|Do R7 08/04/2025 - 11h26 (Atualizado em 08/04/2025 - 11h26 )

O elenco do Figueirense tem passado por mudanças desde a eliminação no Campeonato Catarinense. Agora, na semana de estreia na Série C do Brasileiro, o técnico Thiago Carvalho tem contado com peças diferentes daquelas que iniciaram o primeiro jogo do ano, lá no dia 11 de janeiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as mudanças no time e as expectativas para a Série C!

