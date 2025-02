Tio que deixava sobrinhas inconscientes para abusá-las sexualmente é denunciado em SC Abuso sexual era cometido quando a esposa do acusado não estava em casa, em Guaramirim; vítimas foram ameaçadas pelo tio ND Mais|Do R7 13/02/2025 - 14h08 (Atualizado em 13/02/2025 - 14h08 ) twitter

Um homem foi denunciado pelo MPSC (Ministério Público de Santa Catarina), acusado de abuso sexual contra duas sobrinhas em Guaramirim, no Norte do Estado. Os crimes teriam ocorrido entre 2021 e 2025, e a denúncia foi apresentada no último dia 3 de fevereiro.

Saiba mais sobre este caso chocante e as medidas que estão sendo tomadas consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

