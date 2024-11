Tiroteio com PM em Florianópolis termina com suspeito baleado e outro em fuga Tiroteio com PM em Florianópolis termina com suspeito baleado e outro em fuga

ND Mais|Do R7 04/11/2024 - 14h29 (Atualizado em 04/11/2024 - 14h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share