Tiroteios na Síria: avião de Bashar al-Assad desaparece do radar após ex-ditador fugir do país Rebeldes do grupo HTS declaram controle sobre Damasco e prometem uma ‘Nova Síria’; ex-ditador fugiu do país em um avião que sumiu do...

ND Mais|Do R7 08/12/2024 - 15h49 (Atualizado em 08/12/2024 - 15h49 ) twitter

