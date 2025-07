Titular do Figueirense tem lesão confirmada e está fora da Série C Jogador do Figueirense teve confirmada uma ruptura do colateral medial do joelho esquerdo nesta terça-feira (15) ND Mais|Do R7 16/07/2025 - 04h16 (Atualizado em 16/07/2025 - 04h16 ) twitter

O lateral-esquerdo Leonan, titular do Figueirense, está fora do restante da Série C. O jogador teve confirmada uma ruptura do colateral medial do joelho esquerdo.

Para mais detalhes sobre a situação do jogador e o impacto no time, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

