Título de eleitor e identidade: Florianópolis tem mutirão para emissão de documentos
Evento neste sábado (16) será voltado para regularização de documentos pessoais, além de oferta de vacinas e vagas de emprego e estágio...
Um mutirão inédito para emissão de documentos será realizado neste sábado (16) em Florianópolis. A ação vai oferecer emissão de carteira de identidade, regularização do título de eleitor, oportunidades de emprego e vacinação com a van da saúde.
Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre o que levar e como participar deste importante evento!
