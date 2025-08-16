Logo R7.com
Título de eleitor e identidade: Florianópolis tem mutirão para emissão de documentos

Evento neste sábado (16) será voltado para regularização de documentos pessoais, além de oferta de vacinas e vagas de emprego e estágio...

ND Mais|Do R7

Um mutirão inédito para emissão de documentos será realizado neste sábado (16) em Florianópolis. A ação vai oferecer emissão de carteira de identidade, regularização do título de eleitor, oportunidades de emprego e vacinação com a van da saúde.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre o que levar e como participar deste importante evento!

