Título de eleitor e identidade: Florianópolis tem mutirão para emissão de documentos Evento neste sábado (16) será voltado para regularização de documentos pessoais, além de oferta de vacinas e vagas de emprego e estágio... ND Mais|Do R7 15/08/2025 - 22h18 (Atualizado em 15/08/2025 - 22h18 )

Um mutirão inédito para emissão de documentos será realizado neste sábado (16) em Florianópolis. A ação vai oferecer emissão de carteira de identidade, regularização do título de eleitor, oportunidades de emprego e vacinação com a van da saúde.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre o que levar e como participar deste importante evento!

