TJD-SC julga como improcedente pedido do Barra por impugnação do jogo diante do Caravaggio Votação foi realizada na sede da FCF na noite desta quarta-feira; Barra deve levar o caso ao STJD

ND Mais|Do R7 20/03/2025 - 05h05 (Atualizado em 20/03/2025 - 05h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share