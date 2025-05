TJSC cobra cronograma de expansão da rede de esgoto em Araranguá; Prefeitura rebate Após a notificação, Município terá 180 dias para informar os prazos ND Mais|Do R7 16/05/2025 - 22h43 (Atualizado em 16/05/2025 - 22h43 ) twitter

O TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) estipulou um prazo de 180 dias para que a rede de esgoto em Araranguá seja ampliada. A ação civil pública foi ajuizada em 2016 pela 9ª Promotoria de Justiça da Comarca da cidade com o intuito de obrigar o Município a adotar uma série de medidas para implementar uma política adequada de saneamento básico.

Para mais detalhes sobre essa polêmica e as implicações para a cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

