TJSC impõe multa de R$ 20 mil diários à Meta por anúncios falsos contra Havan e Luciano Hang Decisão afirma que 'a ré não vem adotando medidas preventivas de checagem' em conteúdos patrocinados, o que prejudica 'terceiros e... ND Mais|Do R7 16/04/2025 - 09h26 (Atualizado em 16/04/2025 - 09h26 )

O TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) decidiu multar a empresa Meta em R$ 20 mil diários por anúncios falsos envolvendo o nome da rede varejista Havan ou de seu proprietário, o empresário Luciano Hang, veiculados nas redes sociais Facebook e Instagram. “Como se não bastasse a própria proteção aos direitos de imagem e marca relacionadas aos autores, é dever do provedor de aplicação de internet adotar medidas para a proteção dos direitos dos consumidores e segurança dos usuários da internet”, disse o desembargador Marcos Fey Probst na decisão.

