'Tô vivo e matei 1': empresário que matou homem com facada é absolvido, mas seguirá preso em SC Justiça entendeu que Arthur Filipovitch Ferreira agiu em legítima defesa ao matar Ricardo Beppler durante conflito familiar; entenda... ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 03/06/2025 - 19h56 )

O empresário Arthur Filipovitch Ferreira, de 31 anos, foi absolvido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina por matar a facadas Ricardo Beppler. A decisão foi divulgada na segunda-feira (2). O incidente ocorreu em 6 de janeiro deste ano, em uma discussão familiar na casa de Ferreira, em Florianópolis, no bairro Rio Tavares. Arthur, porém, seguirá preso preventivamente. No dia do conflito, ele também aplicou golpes de faca no cunhado, Rodrigo Bueno Coutinho Müller. O empresário vai passar por júri popular, que deve decidir se ele teve intenção na tentativa de assassinato.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

