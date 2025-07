‘Todo ano ficávamos inseguros’: Comerciantes celebram prazo no Direto do Campo em Florianópolis Governador Jorginho Mello pretendia negociar o imóvel do Direto do Campo, mas resolveu ampliar o prazo de permanência dos lojistas... ND Mais|Do R7 18/07/2025 - 21h58 (Atualizado em 18/07/2025 - 21h58 ) twitter

A Alesc (Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina) aprovou, na quarta-feira (16), mais 12 projetos enviados pelo Executivo. Entre eles, o projeto de lei 420/2025 que, no artigo 9º, prorroga para 31 de dezembro de 2026 o prazo para a reintegração da posse do imóvel que abriga o Direto do Campo e outras lojas no bairro Agronômica, em Florianópolis.

Para saber mais sobre a celebração dos comerciantes e as implicações dessa decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

