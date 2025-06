‘Todo mundo pula’: fala de piloto revela desespero antes da queda de balão em Praia Grande Tragédia, registrada no Extremo Sul de Santa Catarina, no último sábado (21), matou oito pessoas ND Mais|Do R7 23/06/2025 - 21h56 (Atualizado em 23/06/2025 - 21h56 ) twitter

Em depoimento, o piloto do balão que caiu em Praia Grande, no Extremo Sul de Santa Catarina, Elves de Bem Crescêncio, informou que o fogo teve início no cesto e, rapidamente, espalhou-se. No total, oito pessoas morreram na tragédia registrada no último sábado (21).

Para entender todos os detalhes dessa tragédia e as circunstâncias que levaram ao acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

