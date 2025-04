‘Todos bem’: passageiros aplaudem piloto de avião da Latam que derrapou na pista em Chapecó Passageira relata turbulência e momentos de tensão durante tentativas de pouso no aeroporto Serafin Enoss Bertaso ND Mais|Do R7 01/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 01/04/2025 - 05h05 ) twitter

Passageiros aplaudem piloto que pousou avião da Latam em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O avião ultrapassou toda a extensão da pista e parou somente no gramado do aeroporto Serafin Enoss Bertaso, por volta das 19h30, desta segunda-feira (31), chovia fortemente na cidade.

Para saber mais sobre essa emocionante história e os detalhes do incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

