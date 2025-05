Torcedora que chamou jogador de ‘filhote de urubu’ é solta após prisão por injúria racial em SC Justiça concedeu liberdade provisória para mulher de 37 anos, sob uma série de condições; veja quais ND Mais|Do R7 15/05/2025 - 07h44 (Atualizado em 15/05/2025 - 07h44 ) twitter

A torcedora presa por injúria racial durante uma partida de futebol em Rio do Sul, no domingo (11), foi solta após audiência de custódia, realizada na segunda-feira (12). A mulher, de 37 anos, foi filmada xingando um jogador de “macaco” e “filhote de urubu”, no Estádio Municipal Alfredo João Krieck. A Justiça concedeu liberdade provisória para a torcedora, sob uma série de condições.

