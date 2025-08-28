Torcedores do JEC são condenados a mais de 100 anos por ataque brutal em Joinville Após três dias de júri, dez envolvidos foram sentenciados por crimes ligados a uma emboscada ocorrida em 2022

Foram condenados, na noite dessa quarta-feira (27), os 10 torcedores do JEC (Joinville Esporte Clube) por envolvimento em um ataque registrado em fevereiro de 2022, no bairro Aventureiro. Somadas, as penas ultrapassam 100 anos de prisão, e todos deverão cumprir a sentença em regime fechado. Os crimes reconhecidos pelo júri incluem associação criminosa, constrangimento ilegal e tentativa de homicídio qualificado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse caso impactante!

Leia Mais em ND Mais: