Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Torcida do Figueirense tem a chance de quebrar recorde de público na Série C

Figueirense conta com a segunda maior média de público e quer quebrar o próprio recorde

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Dono da segunda maior média de público na Série C do Brasileiro, mais do que nunca o Figueirense precisa superar a regularidade dos 6.935 e colocar mais gente para apoiar o time em mais uma verdadeira decisão diante do Floresta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.