Torcida do Inter faz festa em Florianópolis antes de classificação no jogo dos pênaltis perdido

A área em volta do Estádio Orlando Scarpelli coloriu-se de vermelho desde as primeiras horas de quinta-feira. O jogo entre Maracanã e Internacional teve o mando vendido pelo time cearense por cerca de R$ 1 milhão para uma empresa e a torcida gaúcha tomou as ruas em volta da casa alvinegra.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a festa da torcida do Inter e os detalhes do jogo!

