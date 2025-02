Torcidas organizadas e prefeitura são notificadas após casos de agressões na Ressacada em SC O Ministério Público solicitou esclarecimentos sobre os incidentes envolvendo as torcidas organizadas de Avaí e Figueirense no dia... ND Mais|Do R7 08/02/2025 - 20h45 (Atualizado em 08/02/2025 - 20h45 ) twitter

A 29ª Promotoria de Justiça da Capital recebeu e analisou o relatório da Polícia Militar relativo à última partida de futebol entre Avaí e Figueirense, realizada no dia 25 de janeiro no estádio Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis. Duas torcidas organizadas e o município foram notificados para prestar informações sobre as ocorrências registradas pela força policial.

Para mais detalhes sobre as notificações e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

