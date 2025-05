Tornado atinge o RS e em 20 minutos causa destruição com ventos de 93 km/h Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou tornado em Erval Grande; não há feridos registrados ND Mais|Do R7 11/05/2025 - 05h06 (Atualizado em 11/05/2025 - 05h06 ) twitter

Um tornado atingiu o município de Erval Grande, no norte do Rio Grande do Sul, na tarde da sexta-feira (09), causando estragos em diversas áreas da cidade. O fenômeno durou cerca de 20 minutos, deixando um rastro de destruição com danos em edificações, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Para mais detalhes sobre este evento devastador, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

