Torneio Internacional de Basquete 3×3 agita Florianópolis e promove fomentação do esporte Evento reúne grandes nomes do basquete 3x3, categorias inclusivas e atrações culturais até o próximo domingo (25) no Floripa Airport... ND Mais|Do R7 22/05/2025 - 18h57 (Atualizado em 22/05/2025 - 18h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Florianópolis recebe o Torneio Internacional de Basquete 3×3, que começou com tudo no último fim de semana, trazendo disputas de alto nível e uma atmosfera vibrante ao Floripa Airport. A competição, que vai até domingo (25), já movimentou as categorias Elite, U17 Masculino e 40+ Masculino, com entrada gratuita para o público e atrações diárias.

Não perca a chance de saber mais sobre este evento incrível e suas atrações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Em cada 4 estrangeiros contratados no país, 1 trabalha em Santa Catarina

Paixão e Rally: Luís Tedesco fala sobre carreira, desafios e projeta etapa do Sul-americano

VÍDEO: Câmera flagra suspeitos fugindo dos tiros de delegado-geral no Morro do Horácio