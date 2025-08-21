Logo R7.com
Torneio Internacional: onde assistir ao vivo Brasil x Guatemala no futsal feminino

Torneio Internacional de Futsal será disputado em Xanxerê (SC) e o Brasil estreia diante da Guatemala nesta quarta-feira

ND Mais

ND Mais|Do R7

A Seleção Brasileira feminina de futsal estreia no Torneio Internacional de Futsal, que será realizado em Xanxerê, diante da seleção da Guatemala, nesta quarta-feira (20), às 20h30. A competição reúne Brasil, Marrocos, Colômbia e Guatemala, e todos os jogos serão realizados na Arena Ivo Sguissardi e terão transmissão ao vivo.

