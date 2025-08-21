Torneio Internacional: onde assistir ao vivo Brasil x Guatemala no futsal feminino Torneio Internacional de Futsal será disputado em Xanxerê (SC) e o Brasil estreia diante da Guatemala nesta quarta-feira ND Mais|Do R7 20/08/2025 - 22h58 (Atualizado em 20/08/2025 - 22h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Seleção Brasileira feminina de futsal estreia no Torneio Internacional de Futsal, que será realizado em Xanxerê, diante da seleção da Guatemala, nesta quarta-feira (20), às 20h30. A competição reúne Brasil, Marrocos, Colômbia e Guatemala, e todos os jogos serão realizados na Arena Ivo Sguissardi e terão transmissão ao vivo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes deste emocionante torneio!

Leia Mais em ND Mais:

Megaloja japonesa, Daiso, terá primeira unidade em Blumenau

Adolescente sofre grave acidente de patinete elétrico em SC após decreto restringir uso

Polícia indicia professor de SC por racismo contra aluna de 13 anos em sala de aula