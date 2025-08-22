Torre em SC poderá ser maior que Estátua da Liberdade e Big Ben juntos Torre de observação cotada para ser construída em Itapema terá custo de R$ 300 milhões ND Mais|Do R7 22/08/2025 - 20h19 (Atualizado em 22/08/2025 - 20h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A torre de observação de 557 metros de altura cotada para entrar no rol de empreendimentos turísticos de Itapema poderá ser uma mas maiores do mundo. Anunciado pela GPC Empreendimentos, o projeto ainda aguarda aprovação da prefeitura para ser posto em prática.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes sobre essa impressionante torre!

Leia Mais em ND Mais:

FOTOS: ‘Megaparque’ de R$ 18 milhões será construído em cidade do Norte de SC

Bebê é internada em estado grave e pai é preso por suspeita de maus-tratos em SC

Conheça o bairro que virou ‘cidade dentro da cidade’ na capital do Oeste em SC