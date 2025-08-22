Torre em SC poderá ser maior que Estátua da Liberdade e Big Ben juntos
Torre de observação cotada para ser construída em Itapema terá custo de R$ 300 milhões
A torre de observação de 557 metros de altura cotada para entrar no rol de empreendimentos turísticos de Itapema poderá ser uma mas maiores do mundo. Anunciado pela GPC Empreendimentos, o projeto ainda aguarda aprovação da prefeitura para ser posto em prática.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes sobre essa impressionante torre!
