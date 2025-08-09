Logo R7.com
Trabalhador de 19 anos morre em oficina mecânica em Blumenau

Jovem foi encontrado com respiração agonizante no local de trabalho no bairro Itoupavazinha, em Blumenau

ND Mais

ND Mais|Do R7

Um jovem de 19 anos morreu vítima de uma parada cardiorrespiratória enquanto trabalhava em uma oficina mecânica na Rua Doutor Pedro Zimmermann, no bairro Itoupavazinha, em Blumenau. O caso foi registrado por volta das 9h07 da manhã desta sexta-feira (8).

