Trabalhador de 19 anos morre em oficina mecânica em Blumenau
Jovem foi encontrado com respiração agonizante no local de trabalho no bairro Itoupavazinha, em Blumenau
Um jovem de 19 anos morreu vítima de uma parada cardiorrespiratória enquanto trabalhava em uma oficina mecânica na Rua Doutor Pedro Zimmermann, no bairro Itoupavazinha, em Blumenau. O caso foi registrado por volta das 9h07 da manhã desta sexta-feira (8).
Um jovem de 19 anos morreu vítima de uma parada cardiorrespiratória enquanto trabalhava em uma oficina mecânica na Rua Doutor Pedro Zimmermann, no bairro Itoupavazinha, em Blumenau. O caso foi registrado por volta das 9h07 da manhã desta sexta-feira (8).
Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: