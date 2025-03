Trabalhador de 23 anos morre em acidente com roçadeira em SC O acidente com roçadeira aconteceu na manhã desta quinta-feira (6), no interior do município de Água Doce, no Meio-Oeste do estado ND Mais|Do R7 06/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 06/03/2025 - 20h26 ) twitter

Um jovem de 23 anos morreu após um acidente com roçadeira de lâmina, na manhã desta quinta-feira (06), no interior de uma propriedade rural na localidade de Linha Rio do Mato, no município de Água Doce, no Meio-Oeste de Santa Catarina.

