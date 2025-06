Trabalhador despenca do último andar de prédio e é levado ao hospital em estado grave em SC Trabalhador teria escorregado enquanto realizava reparos na fachada do edifício em Itapema ND Mais|Do R7 04/06/2025 - 18h57 (Atualizado em 04/06/2025 - 18h57 ) twitter

Um trabalhador sofreu uma queda enquanto trabalhava em um edifício em construção na tarde desta quarta-feira (4), na Avenida Nereu Ramos, esquina com a Rua 232, em Itapema, no Litoral Norte. A vítima foi socorrida com vida, mas apresentava traumatismo craniano grave e outras lesões.

