Trabalhador é encontrado morto dentro de câmara fria em SC

Corpo foi localizado na manhã deste domingo (31) em Fraiburgo, no Meio-Oeste catarinense

ND Mais|Do R7

Um trabalhador foi encontrado morto dentro de uma câmara fria em uma empresa na cidade de Fraiburgo, no Meio-Oeste catarinense, na manhã deste domingo (31). O caso mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Militar e a Polícia Científica.

