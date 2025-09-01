Trabalhador é encontrado morto dentro de câmara fria em SC
Corpo foi localizado na manhã deste domingo (31) em Fraiburgo, no Meio-Oeste catarinense
Um trabalhador foi encontrado morto dentro de uma câmara fria em uma empresa na cidade de Fraiburgo, no Meio-Oeste catarinense, na manhã deste domingo (31). O caso mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia Militar e a Polícia Científica.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico incidente.
