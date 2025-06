Trabalhador leva choque elétrico em poste de alta tensão, mas equipamento impede queda em SC Homem de 26 trabalhava em poste na cidade de Brusque, quando sofreu o choque elétrico ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 20h16 (Atualizado em 06/06/2025 - 20h16 ) twitter

Um homem de 26 anos sofreu um choque elétrico enquanto trabalhava em um poste de alta tensão na manhã desta quinta-feira (06), na Rua Maximiliano Furbringer, no bairro Maluche, em Brusque. O acidente aconteceu por volta das 10h27. De acordo com os socorristas, a vítima foi encontrada deitada no chão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este incidente e as medidas de segurança envolvidas.

