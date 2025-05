Trabalhador morre ao cair em poço de máquina de papel em SC Acidente de trabalho ocorreu em uma empresa no interior de Tangará, no Meio-Oeste do estado; corpo foi retirado com uso de rapel ND Mais|Do R7 28/05/2025 - 21h18 (Atualizado em 28/05/2025 - 21h18 ) twitter

Um trabalhador de 31 anos morreu após cair em um poço de máquina de papel no interior do município de Tangará, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 22h35 da terça-feira (27), em uma empresa na linha Perotto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

