Trabalhador morre após cair de prédio em obras em SC Estrutura teria cedido durante serviços em Orleans, no Sul do estado, na manhã desta quarta-feira (13) ND Mais|Do R7 14/08/2025 - 01h57 (Atualizado em 14/08/2025 - 01h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um trabalhador, de 48 anos, morreu após cair de uma altura de sete metros, em um prédio em obras, em Orleans, no Sul de Santa Catarina. A ocorrência foi registrada na rua Aristiliano Ramos, no Centro, por volta das 10h40. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada na sacada de um prédio adjacente ao que o trabalhador prestava serviços. O homem apresentava traumatismo cranioencefálico e intensa hemorragia facial.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em ND Mais:

PM e dona de esmalteria: Quem era o casal encontrado morto em banheira de motel de SC

Investigação foca em caminho omitido por marido de vendedora desaparecida em SC

Filhote de baleia-franca com mais de 5 metros é encontrado morto em praia de SC