Trabalhador morre após cair de prédio em obras em SC
Estrutura teria cedido durante serviços em Orleans, no Sul do estado, na manhã desta quarta-feira (13)
Um trabalhador, de 48 anos, morreu após cair de uma altura de sete metros, em um prédio em obras, em Orleans, no Sul de Santa Catarina. A ocorrência foi registrada na rua Aristiliano Ramos, no Centro, por volta das 10h40. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada na sacada de um prédio adjacente ao que o trabalhador prestava serviços. O homem apresentava traumatismo cranioencefálico e intensa hemorragia facial.
