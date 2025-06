Trabalhador morre após cair em fossa de dejetos suínos em SC Adair Maria da Silva realizava manutenção na tubulação de esgoto em Canoinhas quando sofreu o acidente ND Mais|Do R7 19/06/2025 - 04h35 (Atualizado em 19/06/2025 - 04h35 ) twitter

Um homem morreu após cair em uma fossa de dejetos de suínos na tarde dessa terça-feira (17). A vítima foi identificada como Adair Maria da Silva, de 45 anos. O acidente ocorreu na comunidade de Rio Pretinho, no interior de Canoinhas, no Planalto Norte catarinense. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o chamado ocorreu por volta das 17h40. Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram uma fossa com aproximadamente três metros de profundidade e, dentro dela, o corpo de Adair, já sem sinais vitais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

