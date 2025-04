Trabalhador usa próprio cinto como torniquete após ser atingido por árvore em SC O trabalhador ficou ferido após ser atingido por árvore durante trabalho no interior de Cunha Porã, no Oeste do estado ND Mais|Do R7 04/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 04/04/2025 - 20h26 ) twitter

A queda de uma árvore deixou um trabalhador de 62 anos gravemente ferido no fim da manhã desta sexta-feira (4), em Cunha Porã, no Oeste de Santa Catarina. Ele sofreu uma fratura exposta na perna esquerda, acompanhada de hemorragia severa, após ser atingido por árvore. O resgate foi realizado pelo helicóptero do Saer/Fron na linha Pindó, no interior do município.

