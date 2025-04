Trabalhadora fica em estado grave após ser atingida por árvore no Sul de SC Vítima dirigia um trator no momento do acidente; caso foi registrado em Lauro Müller ND Mais|Do R7 26/04/2025 - 07h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 07h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma trabalhadora, de 29 anos, ficou gravemente ferida após ser atingida por árvore. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (25), por volta das 14h30, em uma área rural de Lauro Müller, no Sul de Santa Catarina. Segundo os médicos do Saer (Serviço Aeropolicial), a vítima dirigia um trator quando foi atingida. Por ser um local afastado, o pai da trabalhadora a colocou em um veículo e a levou até a base do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) do município.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Síndrome rara: o que a polícia concluiu sobre morte de criança esquecida no carro em Joinville

Itajaí anuncia mudança na fila do ferry boat; entenda

Tércio da Gama, ícone do modernismo catarinense, morre aos 91 anos em Florianópolis