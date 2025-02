Trabalhadores denunciam descaso no Aeroporto Internacional de Florianópolis Taxistas estão revoltados com o local de espera designado pela administradora do Aeroporto de Florianópolis; cada trabalhador paga... ND Mais|Do R7 13/02/2025 - 10h46 (Atualizado em 13/02/2025 - 10h46 ) twitter

Os taxistas do Aeroporto Internacional de Florianópolis estão indignados com as condições em que foram submetidos pela concessionária responsável, Floripa Airport.

Saiba mais sobre essa situação alarmante e as reivindicações dos trabalhadores consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

