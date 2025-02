Trabalho em feriados? Portaria começa a valer em julho; veja nova regra Medida foi anunciada em 2023, mas vigência foi adiada ao menos quatro vezes desde então ND Mais|Do R7 25/02/2025 - 16h07 (Atualizado em 25/02/2025 - 16h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trabalhadores do comércio, em regime CLT, só poderão ir ao trabalho em feriados a partir de acordo coletivo. É isso que estabelece a portaria 3.665/2023, do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), foi publicada no Diário Oficial da União no dia 20 de dezembro de 2024.

Saiba mais sobre as novas regras e como elas podem impactar sua rotina no trabalho consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Casarão de Eventos do Top Market une história e modernidade em Florianópolis

VÍDEO: Carreta pega fogo e interdita BR-376 entre PR e SC

Como a terceirização de facilities impulsiona empresas e o turismo em Santa Catarina