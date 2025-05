‘Traços de psicopatia’: filhos são presos após 6 meses dormindo com o cadáver do pai em casa Vizinhos acionaram a polícia ao sentir falta do idoso de 88 anos, cujo corpo estava deitado na cama do imóvel no Rio de Janeiro ND Mais|Do R7 22/05/2025 - 23h36 (Atualizado em 22/05/2025 - 23h36 ) twitter

O corpo de um idoso em estágio avançado de decomposição foi encontrado na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, na quarta-feira (21). Os filhos foram presos por manter o cadáver do pai em casa durante pelo menos seis meses. A Polícia Civil foi acionada pelos vizinhos, que sentiram falta do italiano Dario Antônio Rafaele D’Otavio, de 88 anos. Os filhos Marcelo e Tânia tentaram impedir a entrada dos agentes, que precisaram arrombar a porta do imóvel.

Para entender todos os detalhes desse caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

