Tradição em movimento: oficinas gratuitas mantêm vivas as raízes culturais de Florianópolis

Em Florianópolis, fé, folclore e história caminham lado a lado — não estão apenas nas memórias dos antigos, mas presentes no dia a dia, nas ruas, muros e prédios, e nas festas que resgatam a cultura da Capital. Agora, as tradições que moldaram a identidade da cidade podem ser vivenciadas na prática por quem quiser aprender e manter vivos estes costumes. O projeto Tradição Cultural, lançado no último dia 21, está com inscrições abertas para oficinas gratuitas que valorizam os saberes populares do município.

Saiba mais sobre como participar e manter vivas as tradições culturais de Florianópolis consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

