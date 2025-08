Tradicional atacadista da Grande Florianópolis fecha as portas em meio à crise financeira Líder Atacadista encerrou atendimento presencial em São José após analisar desempenho e viabilidade econômica do estabelecimento; rede... ND Mais|Do R7 05/08/2025 - 03h17 (Atualizado em 05/08/2025 - 03h17 ) twitter

O Líder Atacadista, tradicional rede com 19 anos de atuação em Santa Catarina, anunciou que a unidade de São José, na Grande Florianópolis, será fechada e atenderá somente via televendas. A mudança no formato de atendimento iniciou no domingo (3). Segundo a empresa, a decisão considerou análises detalhadas de desempenho, viabilidade e sustentabilidade econômica. “As mudanças visam garantir a saúde financeira da empresa e oferecer melhor custo-benefício aos clientes”, afirmou em nota.

Para mais detalhes sobre essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

