Traficante ‘Cheio de Ódio’ e mais 4 são mortos em buscas por assassinos de PM casado com juíza

O traficante Vinicius Kleber di Carlantonio Martins, conhecido como “Cheio de Ódio”, foi um dos cinco mortos durante uma operação policial em Copacabana, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (15). O alvo era capturar os assassinos do policial João Pedro Marquini, da Core, executado em um assalto no dia 30 de abril em Vargem Grande.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

