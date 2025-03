Traficante espanhol preso em Florianópolis é casado com brasileira e fingia ser empresário Traficante espanhol era procurado pela Interpol por lavagem de dinheiro; ele foi preso em uma operação na casa de luxo onde morava... ND Mais|Do R7 14/03/2025 - 16h46 (Atualizado em 14/03/2025 - 16h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O traficante espanhol preso na quinta-feira (13) em uma casa na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, ostentava uma vida de luxo. Casado com uma brasileira e pai de uma criança de oito anos, ele fingia ser empresário para esconder sua real ocupação: lavagem do dinheiro do tráfico.

Saiba mais sobre essa história intrigante e os detalhes da operação no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Carga de ouro de empresário é roubada de carteiro e dupla acaba presa em Joinville

Homem é preso após ser flagrado com cocaína em bombinha para asma no Sul de SC

Suspeito é preso por jogar carro contra ex-esposa e atual companheiro em SC