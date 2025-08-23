Logo R7.com
Traficantes enganavam caminhoneiros para transportar drogas para SC, diz polícia

Operação “Frete Seguro” prendeu três suspeitos de participarem do esquema de tráfico de drogas que pode ter enganado caminhoneiros...

ND Mais|Do R7

Uma investigação da Polícia Civil aponta que uma quadrilha de traficantes enganava caminhoneiros para transportar drogas entre os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. Na quinta-feira (21), foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em uma investida contra o esquema.

