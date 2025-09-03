Tráfico pelos Correios: Polícia Civil intercepta 15 kg de drogas na Grande Florianópolis
Apreensão foi feita pela polícia durante nova etapa da operação “Envio Seguro” de combate ao tráfico pelos Correios; ação durou três...
A operação “Envio Seguro” da Polícia Civil de Santa Catarina apreendeu 15 quilos de maconha e 200 gramas de haxixe durante três dias de atuação. A operação ocorreu na Grande Florianópolis e o suspeito de envio dos entorpecentes foi identificado, mas não foi localizado.
