Tráfico pelos Correios: Polícia Civil intercepta 15 kg de drogas na Grande Florianópolis Apreensão foi feita pela polícia durante nova etapa da operação "Envio Seguro" de combate ao tráfico pelos Correios; ação durou três... ND Mais|Do R7 03/09/2025 - 06h17 (Atualizado em 03/09/2025 - 06h17 )

A operação “Envio Seguro” da Polícia Civil de Santa Catarina apreendeu 15 quilos de maconha e 200 gramas de haxixe durante três dias de atuação. A operação ocorreu na Grande Florianópolis e o suspeito de envio dos entorpecentes foi identificado, mas não foi localizado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa importante operação de combate ao tráfico de drogas.

