Tragédia em Blumenau: mãe e filho caem em apartamento A mãe, filho e animais de estimação foram encontrados pelo síndico e uma vizinha com suspeita de intoxicação ND Mais|Do R7 12/09/2024 - 16h23 (Atualizado em 12/09/2024 - 16h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Corpo de Bombeiros Militar foi mobilizado na noite desta quarta-feira (11), depois que mãe e filho foram encontrados caídos no chão do apartamento em que moram, no bairro Escola Agrícola, em Blumenau.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Florianópolis supera SP e fica entre as 10 capitais com pior qualidade do ar; veja ranking

• Intoxicação: mãe e filho são encontrados caídos dentro de apartamento em Blumenau

• NDTV Record entrevista Godofredo Filho, candidato a prefeito de São Francisco do Sul