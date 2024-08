Tragédia em Chapecó: Jovem Perde a Vida Após Conflito Familiar Um dos envolvidos na briga de família do último sábado (10) acabou morrendo no hospital devido à gravidade dos ferimentos. A confusão... ND Mais|Do R7 12/08/2024 - 16h16 (Atualizado em 12/08/2024 - 16h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um dos envolvidos na briga de família do último sábado (10) acabou morrendo no hospital devido à gravidade dos ferimentos. A confusão aconteceu na rua Cristaldo Rodrigues, no bairro Vila Real, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Após briga de família, jovem de 22 anos morre no hospital em Chapecó

• Greve na Celesc: paralisação de servidores afeta atendimento em Joinville

• Rotas europeias e cartéis mexicanos: quem é o piloto dono de avião do PCC apreendido em SP