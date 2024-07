Tragédia em Illinois: Polícia Mata Mulher Negra em Casa Um crime ocorrido em Illinois, EUA, no dia 6, veio à tona esta semana, com a divulgação das imagens capturadas pelas câmeras corporais... ND Mais|Do R7 24/07/2024 - 22h33 (Atualizado em 24/07/2024 - 22h33 ) ‌



Um crime ocorrido em Illinois, EUA, no dia 6, veio à tona esta semana, com a divulgação das imagens capturadas pelas câmeras corporais da polícia. As imagens mostram Sonya Massey, uma mulher negra de 36 anos, sendo morta a tiros pelo policial Sean Grayson dentro de sua própria casa.

