Tragédia familiar: empresário é assassinado pelo cunhado em Praia Grande Igor Peretto, de 27 anos, foi encontrado morto com mais de 20 facadas e irmã da vítima foi sequestrada pelo autor do crime ND Mais|Do R7 03/09/2024 - 19h41 (Atualizado em 03/09/2024 - 19h41 ) ‌



O empresário Igor Peretto, 27 anos, foi morto com 20 facadas no apartamento de sua irmã, no bairro Canto do Forte, em Praia Grande (SP). O autor do homicídio era cunhado do empresário e tinha um caso com a esposa da vítima.

