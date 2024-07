Tragédia: Filha de deputado é encontrada morta em MT A filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL), Raquel Cattani, de 26 anos, foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (... ND Mais|Do R7 19/07/2024 - 19h53 (Atualizado em 19/07/2024 - 19h53 ) ‌



A filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL), Raquel Cattani, de 26 anos, foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (19), na região do Pontal do Marape, em Nova Mutum, a 269 km de Cuiabá (MT). A suspeita é que ela tenha sido morta a tiros pelo ex-marido - do qual estava se divorciando.

