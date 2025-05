Tragédia na BR-280: última vítima do acidente com micro-ônibus em SC recebe alta Após colisão em Corupá, Ana Maria Lino deixa hospital e retorna a Balneário Rincão ND Mais|Do R7 07/05/2025 - 06h06 (Atualizado em 07/05/2025 - 06h06 ) twitter

A última vítima dentre os feridos da tragédia na BR-280, em Corupá, no Norte de Santa Catarina, recebeu alta no início da tarde desta terça-feira (6). O grave acidente aconteceu na noite de sexta-feira (2), após uma colisão causar um incêndio no micro-ônibus em que estavam. Ana Maria Lino já está a caminho de Balneário Rincão, no Sul do estado. Além dela, outras 11 pessoas ficaram feriadas e duas idosas morreram, Heliane Quevedo Cagnin e Stela Maris Martinelli Dário. Conforme a Prefeitura de Balneário Rincão, o grupo retornava dos Jasti (Jogos Abertos da Terceira Idade), em São Bento do Sul, no Norte de SC.

