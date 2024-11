Tragédia na BR-376: Eduardo Leite se pronuncia sobre acidente com van Acidente com van na BR-376 matou atletas de remo do município de Pelotas (RS); vítimas voltavam de competição em São Paulo

ND Mais|Do R7 21/10/2024 - 13h30 (Atualizado em 21/10/2024 - 13h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share