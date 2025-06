Tragédia na BR-470: colisão frontal entre carro e caminhão mata três homens em SC A tragédia na BR-470 foi registrada no trecho do município de São Cristóvão do Sul, no Meio-Oeste do estado; vítimas estavam em um... ND Mais|Do R7 21/06/2025 - 06h35 (Atualizado em 21/06/2025 - 06h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Três pessoas morreram em um grave acidente de trânsito no início da tarde desta sexta-feira (20). A tragédia na BR-470 aconteceu em São Cristóvão do Sul, no Meio-Oeste de Santa Catarina. A colisão frontal envolveu um caminhão Ford Cargo e um Fiat Palio Weekend com placas de São José do Ouro, no Rio Grande do Sul. No Fiat Palio estavam três homens. O motorista, que não teve a identidade confirmada, morreu no local com politraumatismos e perda total do crânio.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Confira a programação cultural de julho do Clube ND para diferentes públicos.

Maratona Internacional de Florianópolis altera trânsito neste domingo; veja horários e rotas

Bombeiro voluntário de SC morre aos 35 anos após batalha contra o câncer