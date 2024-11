Tragédia na BR-470: motorista identificado após colisão fatal O motorista foi identificado como Eduardo Leão, de 31 anos, morador de Curitibanos, no Meio-Oeste do Estado; segundo relato do condutor...

